رئيس جامعة أسيوط: حريصون على التعاون مع الدول العربية والإفريقية

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على تعزيز أواصر التعاون بين كافة الدول العربية والإفريقية والانفتاح الثقافى والعلمى وتبادل الخبرات ونقل النماذج والتجارب الناجحة والعمل على تطبيقها، وكذلك إتاحة الفرصة للتقارب والتعارف على مختلف الثقافات وحضارات الدول الأخرى.

وأناب رئيس جامعة أسيوط، الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى استقبال السيدة إجلال محمد عبد الحليم المسئول الثقافى والإعلامى للوفد الدائم للاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية ومنسق الزيارة، والدكتور أحمد صلاح قراعة، والفنانة التشكيلية إيمان مهران الأستاذ المساعد بأكاديمية الفنون.

وأشار الدكتور شحاتة غريب خلال اللقاء إلى نجاح الجامعة فى تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات بحضور ومشاركة فعالة من العديد من الطلاب الوافدين الدارسين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية بهدف نشر ثقافة السلام والتسامح والتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بكل حضارة، وهو ما يأتى فى إطار إستراتجية الجامعة العامة الهادفة إلى تعزيز أواصر الانفتاح الفكرى والحضارى مع شعوب العالم .

وأشادت إجلال محمد عبد الحليم المسئول الثقافى والإعلامى للوفد الدائم للاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية، بالمكانة العلمية المرموقة والمتميزة لجامعة أسيوط على المستوى الدولى والمصنفة كواحدة من أفضل جامعات العالم، والتى تحتل مكانة متقدمة عربياً وإفريقياً، مشيدةً بما تقدمه من دعم للطلاب الوافدين الدارسين من مختلف الجنسيات فى مختلف كليات الجامعة، مؤكدة على ضرورة تدعيم التعاون المشترك مع جامعة أسيوط فى مختلف المجالات العلمية والعملية والأنشطة الطلابية بما يساعد على تحقيق الاستفادة المنشودة على المستويين العلمى والثقافى .



نائب رئيس جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الاوروبى



نائب رئيس جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الاوروبى



نائب رئيس جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الاوروبى



نائب رئيس جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الاوروبى



نائب رئيس جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الاوروبى



نائب رئيس جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الاوروبى



نائب رئيس جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الاوروبى