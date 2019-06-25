رئيس الوزراء يزور مركز التحكم والتشغيل لشركة السكك الحديدية الألمانية

رسالة برلين - هند مختار

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مركز التحكم والتشغيل لشركة السكك الحديدية الألمانية، وتفقد المركز واستمع لشرح تفصيلى حول عمل المركز.

يأتى ذلك ضمن جدول أعمال رئيس الوزراء فى ثانى أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى المنتدى الإقتصادى العربى الألمانى.

وتأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا هامًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

وكان رئيس الوزراء قد زار خلال تواجده بمدينة شتوتجارت الألمانية أمس الأثنين كلا من شركتى مرسيدس وبوش وشهد توقيع مذكرات تفاهم مع الشركتين الأولى مع شركة بوش لإنشاء أول مجمع صناعى للشركة بالعاشر من رمضان والثانى مع شركة مرسيدس لإستئناف عملها فى مصر.