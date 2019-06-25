سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "باسل 13" بالجيش الثانى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:33 ص
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "باسل 13" بالجيش الثانى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود  "باسل 13"، الذى نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميدانى باستخدام مقلدات الاشتباك "بالمايلز"، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها .

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى.

وناقش الفريق محمد فريد العناصر المشاركة بالمشروع فى أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية اتخاذ القرارات فى المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات.

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، العناصر المشتركة بالمشروع، بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة،  والاستعداد القتالى، والحفاظ علي الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، والاستعداد الدائم لبذل الجهد، والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم ،حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 


القوات المسلحة

الفريق محمد فريد

الجيش المصرى

رئيس الاركان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة