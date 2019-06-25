حريات الأتراك لا تزال فى خطر رغم فوز مرشح المعارضة فى إسطنبول

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن فوز مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو، فى انتخابات الإعادة فى بلدية إسطنبول، أحبط أردوغان الذى فشل فى التدخل بالقوة فى الانتخابات أو حتى التأثير على بعض ناخبيه المخلصين.

وتحدثت الصحيفة الأمريكية، الثلاثاء، عن فوز مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض على أكثر من 54% من الأصوات متجاوزا هامش فوزه فى الانتخابات السابقة، التى أجريت فى مارس والتى ألغتها اللجنة العليا للانتخابات بعد رفض أردوغان هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعلى الرغم من التفاؤل بين المعارضين الذين رأوا أن النتيجة انتصارا للديمقراطية، تقول الصحيفة إن الاتراك تم تذكيرهم، أمس الأثنين، بأن الحريات السياسية لا تزال فى خطر مع محاكمة 16 من نشطاء المجتمع المدنى. ويوجه النظام التركى اتهامات للنشطاء بمحاولة الانقلاب على الحكومة.