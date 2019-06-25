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حبس عاطل وراء سرقة شقة سيدة بالنزهة 4 أيام على ذمة التحقيق

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:00 م
حبس عاطل وراء سرقة شقة سيدة بالنزهة 4 أيام على ذمة التحقيق حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة ، بحبس عاطل لسرقته 7 آلاف جنيه من شقة سيدة بالنزهة 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل، 30 سنة، مقيم بالفيوم، لارتكابه واقعة سرقة (7000 جنيه، 2 سلسلة فضية) من داخل مسكن ربة منزل بدائرة القسم.
 
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من نافذة"، وتم بارشاده ضبط (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 سلسلة فضية من متحصلات واقعة السرقة)، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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