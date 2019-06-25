جامعة أسيوط تعلن إدراجها ضمن أفضل جامعات العصر الذهبى عالميا

وأكد الدكتورشحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية إدراج جامعة أسيوط في مكانة متقدمة بين الجامعات العالمية والذي يعكس ما تقوم به من جهد وعمل فى توفير بيئة تعليمية وفق أحدث معايير الجودة والتميز وهو ما أنعكس أثره أيضاً فيما يحتله خريجيها من سمعة طيبة على مستوى الجامعات داخل مصر وخارجها.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز يُعد واحداً من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات والذي يقوم بتقييم نحو 25 ألف جامعة منتمية إلى أكثر من 44 دولة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن 2019 شهد كذلك إدراج جامعة أسيوط لأول مرة فى تصنيف التايمز والخاص بتقييم الجامعات وفقاً لقدرتها على التأثير المجتمعى.

ومن جانبها كشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئولة ملف تصنيف الجامعة لدى وزارة التعليم العالى، أن تصنيف جامعات العصر الذهبى "Golden Age Universities" يُعد واحداً من تصنيفات التايمز والمعنية بتقييم الجامعات التى مر على إنشائها أكثر من 50 عاماً وأقل من 75 عاماً وذلك وفقاً لبعض المعايير والمرتبطة بالبيئة التعليمية ، والمكانة العلمية والبحثية ، والاستشهاد البحثي ، والنظرة العامة الدولية للجامعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والحركة البحثية .