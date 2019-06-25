الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة الطريق فى الحوامدية بعد إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:57 ص حادث - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الحوامدية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى فى الحوامدية بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . حادث مرورى بالحوامدية اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف للمصابين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بالغربية الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:17 ص بالأسماء.. إصابة 3 فى حادث انقلاب توك توك بمدينة الحمام في مطروح الإثنين، 24 يونيو 2019 10:49 م بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين على طريق العلمين الإثنين، 24 يونيو 2019 10:25 م مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث مرورى على طريق مطروح الإثنين، 24 يونيو 2019 05:16 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم "عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية "خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون 100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده المزيد من Trending Plus
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