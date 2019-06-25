توقف حركة الطريق فى الحوامدية بعد إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الحوامدية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى فى الحوامدية بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .