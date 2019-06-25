تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسرا 9.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2629.81 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 23.7 مليون سهم محققة ما قيمته 43.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 788 صفقة لـ26 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.40%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.86%، ثم شركة أرامكس بنسبة 2.61%.