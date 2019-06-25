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بدء توصيل خطوط شبكة المياه الجديدة بأحياء العريش

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:30 ص
بدء توصيل خطوط شبكة المياه الجديدة بأحياء العريش خطوط المياه - ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت شركة المياه بشمال سيناء إجراءات توصيل المياه للمنازل من شبكة المياه الجديدة فى احياء من مدينة العريش.

وقال المهندس ياسر العمارى ، مدير المتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، ان المناطق التى بدأ التوصيل للمنازل فيها هى حى كرم أبو نجيله قطاع ١٠٣ و حدوده من  عند منطقة البنك الأهلى الجديد وصولا لمنطقة بنك القاهرة، ومنطقة المحافظة القديمة.

واوضح انه سيتم إلغاء جميع الوصلات و الخطوط  القديمة و تشغيل الشبكة الجديدة في موعد أقصاه إسبوع ، وتم التنبيه على الأهالى سرعة التوجه لمقر الشركة  بمنطقة العريش لإنهاء إجراءات التوصيل.

 

وأشار مدير المتابعة بشركة  مياه الشرب والصرف الصحى بشمال ان الإجراءات التى تتخذ للتوصيل هى للمشتركين الفعليين  بسداد المديونية القديمة و تحديث البيانات و فحص العداد و في حالة التأكد من سلامة العداد سيتم تركيبه او تغييره ان كان تالفاً بعداد من الشركة بعد سداد الرسوم ، ولمن ليس لديهم اشتراك المطلوب ملف مياه من مجلس مدينة العريش وإحضاره للشركة بالاضافة الى رخصة المنزل و البطاقه الشخصيه فى مواعيد العمل الرسمية  من الساعة ٩ ص حتى الساعة ٢ ظهراً.


شمال سيناء

العريش

شركة المياه

اخبار المحافظات

محافظة شمال سيناء

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