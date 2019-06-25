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بدء تنفيذ المستشفى النموذجى الجديد بالداخلة بتكلفة 175 مليون جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:54 م
بدء تنفيذ المستشفى النموذجى الجديد بالداخلة بتكلفة 175 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ مشروع إقامة مستشفى عام جديد بمدينة بمركز الداخلة بالمحافظة بتكلفة إجمالية 175 مليون جنيه.

 

وأكد "الزملوط"، أن المشروع يتضمن إقامة مستشفى متكامل ومتطور ويضاف به أقسام جديدة لخدمة مركز الداخلة وقراه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية.

 

وأضاف المحافظ، أن المستشفى ستدخل الخدمة عقب عام من الآن، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية.

على جانب آخر، أكد المحافظ، أنه جارى العمل فى المركز والمجمع الإسلامى الكبير بمركز الداخلة، بعد اعتماد 5 ملايين من وزارة التخطيط، واستقبال تبرعات من 2-3 مليون جنيه.

 

 


صحة الوادى الجديد

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محافظ الوادى الجديد

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