انطلاق فاعليات منتدى "الجيش 2019 " التقنى الدولى بموسكو

موسكو (أ ش أ)

انطلقت فعاليات منتدى (الجيش 2019) العسكرى التقنى الدولى فى ضواحى العاصمة الروسية (موسكو) اليوم الثلاثاء، حيث ستُعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن المنتدى الذى ينعقد للمرة الخامسة سيستمر حتى الأحد المقبل وسيكون مفتوحا فى الأيام الثلاثة الأولى أمام الخبراء والوفود الرسمية على أن يفتح أبوابه ابتداء من الجمعة للعامة.

وأضافت أن وفودا من 120 دولة ستشارك فى فعاليات المنتدى وسط حضور 41 مسؤولا رفيعا بمستوى وزير دفاع ورئيس أركان و16 خبيرا و63 ممثلا عن سفارات أجنبية.

ويقام منتدى "الجيش 2019" هذا العام بمشاركة 1300 مؤسسة وشركة، تعرض أكثر من 27 ألف منتج حيث من المزمع أن تعرض وزارة الدفاع الروسية خلاله 361 سلاحا وآلة عسكرية.

ويتضمن المنتدى برنامج عرض ثابت ومتحرك وبرنامجا علميا تجاريا، وبرامج أخرى عسكرية وثقافية وتعليمية وفنية وفعاليات بروتوكولية.

يذكر أن روسيا تعد ثانى أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية فى العالم، حيث استحوذت فى الفترة ما بين 2014 و2018 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وباعت أسلحة ومعدات عسكرية إلى 48 دولة.