سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب نتائج فحص عقود زواج مزورة ضبطت بحوزة مأذون مزيف بالجيزة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:51 م
النيابة تطلب نتائج فحص عقود زواج مزورة ضبطت بحوزة مأذون مزيف بالجيزة أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، بشأن فحص الاوراق وعقود الزواج وخاتم شعار الجمهورية، المضبوطين بحوزة مأذون مزيف، تم ضبطه بمنطقة الجيزة.
 
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مأذون مزيف، نصب على راغبي الزوج وحرر عقود زواج مزورة لهم، وتقاضى رسوم الزواج لنفسه، وصدر قرار من النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم، عقود زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة،  المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل،  ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدوله المقلد،  المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله. 

مأذون مزيف

زواج شرعي

طلاق

نصب

عقود زواج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة