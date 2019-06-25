النيابة تطلب نتائج فحص عقود زواج مزورة ضبطت بحوزة مأذون مزيف بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، بشأن فحص الاوراق وعقود الزواج وخاتم شعار الجمهورية، المضبوطين بحوزة مأذون مزيف، تم ضبطه بمنطقة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مأذون مزيف، نصب على راغبي الزوج وحرر عقود زواج مزورة لهم، وتقاضى رسوم الزواج لنفسه، وصدر قرار من النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم، عقود زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة، المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدوله المقلد، المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله.