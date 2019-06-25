النيابة تحقق مع 3 موظفين باستئناف الأسرة بتهمة التعدى على محام

كتب أحمد حسني

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق فى اتهام 3 من سكرتارية محكمة استئناف عالي الأسرة بالقاهرة الجديدة، بالتعدى علي أحد المحامين أثناء اطلاعه علي أوراق إحدي القضايا.

تعود تفاصيل الواقعة، إلي بلاغ تقدم به المحامي " أ. ح" ، حمل رقم 5615 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة، يتهم فيه 3 من سكرتارية محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس، بالتعدي عليه بالضرب في قاعة المحكمة، أثناء إطلاعه علي قرار إحدي القضايا الموكل بها من واقع أجندة الجلسات، وتقدم المحامي بالتقرير الطبي الذي كشف عن تعرضه للعديد من الإصابات والكدمات بأماكن متفرقة بجسده، مطالبا بتطبيق أقصي عقوبة عليهم مستندا إلي المادة 59 من قانون المحاماة، التي تنص علي أن الاعتداء علي المحامي أثناء تأدية عمله، كأنه تعدي علي أحد أعضاء هيئة المحكمة.