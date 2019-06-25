"المهندسين" تحظر استخدام مقر النقابة الفرعية بالبحيرة للترويج للمرشحين

كتبت آية دعبس

أكدت اللجنة المُشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية للمهندسين بالبحيرة، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المُساعد بالنقابة العامة، حظر استخدام أى من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، أو المرشحين لمقرات النقابة، أو الترويج والاجتماع داخل أى من مقراتها بالمحافظة، لصالح أحد المرشحين على مقعد رئيس نقابة البحيرة.

وأوضح رئيس اللجنة، أن ذلك حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، واحتراما لأعضاء الجمعية العمومية بالبحيرة، وضمانا لخروج العملية الانتخابية، المقرر لها، يوم الجمعة 20 يوليو 2019، بشكل منضبط يليق بنقابة المهندسين.

وطالب رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات، أعضاء مجلس النقابة الفرعية، الالتزام بالحيادية مع كل المرشحين، وفى حال رغبة أي منهم فى دعم أحد المُرشحين، أن يتم ذلك بشكل شخصى مُحدد، وبعيدا عن استخدام مسمى المستوى النقابى للعضو.

وكانت اللجنة المُشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، قد حددت يوم الجمعة 20 يوليو 2019، لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات، وفى حال وجود إعادة، فسيتم ذلك يوم الجمعة 27 يوليو 2019.