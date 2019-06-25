المفوض الأوروبى يفتتح الجولة الثانية من حوار الهجرة أثناء زيارته لمصر

كتبت رباب فتحى

يزور ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة والشئون الداخلية والمواطنة مصر اليوم؛ حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وأضاف البيان أن المباحثات ستركز على التعاون في مجالي الهجرة والأمن.

كما يفتتح المفوض أفراموبولوس الجولة الثانية من حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواصلة المناقشات التي بدأت في ديسمبر 2017 بهدف زيادة تطوير التعاون في مجال الهجرة بين الجانبين.