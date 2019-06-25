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الكرملين: تحضيرات للقاء بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين باليابان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:06 م
الكرملين: تحضيرات للقاء بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين باليابان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية
أ ش أ

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 أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان "بات ممكنا"، مشيرا إلى التحضير للقاء يجري الآن .
 
وردا على سؤال بهذا الصدد، قال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "بالفعل، التحضير لهذا اللقاء يجري حاليا، ونحن لا نستثني أن يتم هذا اللقاء"، مضيفا "إن اللقاء الذي تم بين رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ونظيريه الأمريكي والإسرائيلي في القدس، يمكن اعتباره جزءاً من عملية التحضير للقمة الروسية الأمريكية".
 
وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي جون بولتون قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن الرئيس الأمريكي يتطلع للقاء نظيره الروسي خلال قمة العشرين بأوساكا اليابانية .

روسيا

فلاديمير بوتين

ترامب

قمة العشرين

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