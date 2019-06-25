القبض على 5 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "سليمان.ن.ا"31 عام عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سند.ي.ع"33 عام عاطل مقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "السيد.ا.خ"30 عام عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 20 جرام وسلاح ابيض"خنجر" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ال.م"32 عام عاطل مقيم ابوعطوة بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ا.ا"29 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 80 قرص مخدر مبلغ مالى وهاتف محمول.