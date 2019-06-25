الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا من نظام "بايدو" للملاحة

بكين /أ ش أ/

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا جديدا من نظام (بايدو) للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بى دى إس) إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد.

وذكرت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي– فى بيان اليوم - أن القمر الصناعى الجديد تم اطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-3بي)، حيث يعد هذا القمر هو الـ46 فى نظام (بى دى إس) الذى يشمل الأقمار الصناعية الخاصة بالمدار الأرضى المتوسط والمدار الجغرافى الثابت والمتزامن المائل.

وأضافت أن القمر الصناعى الجديد سيعمل ضمن مجموعة (بى دى إس) الموجودة بالفعل فى المدارات لتحسين تغطية النظام ودقته فى تحديد المواقع.

وبدأت الصين فى بناء أنظمة الملاحة فى التسعينيات، فيما بدأت فى خدمة منطقة آسيا والمحيط الهاديء عام 2012.

وتخطط الصين لإطلاق 10 أقمار صناعية من عائلة نظام (بى دى إس) فى الفضاء هذا العام، فيما ستساعد عمليات الإطلاق على اكمال الشبكة العالمية لنظام (بى دى إس) بحلول عام 2020.