سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا من نظام "بايدو" للملاحة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:19 ص
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا من نظام "بايدو" للملاحة إطلاق صاروخ فضاء
بكين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا جديدا من نظام (بايدو) للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بى دى إس) إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد.

وذكرت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي– فى بيان اليوم - أن القمر الصناعى الجديد تم اطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-3بي)، حيث يعد هذا القمر هو الـ46 فى نظام (بى دى إس) الذى يشمل الأقمار الصناعية الخاصة بالمدار الأرضى المتوسط والمدار الجغرافى الثابت والمتزامن المائل.

وأضافت أن القمر الصناعى الجديد سيعمل ضمن مجموعة (بى دى إس) الموجودة بالفعل فى المدارات لتحسين تغطية النظام ودقته فى تحديد المواقع.

وبدأت الصين فى بناء أنظمة الملاحة فى التسعينيات، فيما بدأت فى خدمة منطقة آسيا والمحيط الهاديء عام 2012.

وتخطط الصين لإطلاق 10 أقمار صناعية من عائلة نظام (بى دى إس) فى الفضاء هذا العام، فيما ستساعد عمليات الإطلاق على اكمال الشبكة العالمية لنظام (بى دى إس) بحلول عام 2020.

 


الصين

أخبار الصين

اطلاق قمر صناعي

نظام بايدو للملاحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة