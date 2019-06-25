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السفارة الإسبانية بالقاهرة تنظم ندوة عن معبد تحتمس الثالث

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:12 م
السفارة الإسبانية بالقاهرة تنظم ندوة عن معبد تحتمس الثالث آثار مصرية
كتبت: إنجى مجدى

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تنظم السفارة الاسبانية بالقاهرة والتعاون مع وزارة الآثار المصرية ندوة تحت عنوان “التقدم والتحديثات في حفريات معبد ملايين السنين لتحتمس الثالث" في منطقة القرنة والتي تلقيها خبيرة الآثار المصرية الدكتورة ميريام سيكو، ذلك في إطار دعم السفارة الإسبانية بالقاهرة لكافة البعثات الأثرية للأثريين الأسبان والمختصين بالمصريات في جمهورية مصر العربية.

 

وتتناول الندوة، اليوم الثلاثاء، التعاون الإسباني المصري بين وزارة الآثار وجامعة إشبيلية وأكاديمية الفنون الجميلة في إشبيلية، والمستمر بلا انقطاع منذ 11 عامًا من خلال أعمال التنقيب والترميم وإدارة الموقع في تحتمس الثالث "ملايين السنين".

 

بدأ مشروع التنقيب وترميم وتحسين معبد الفرعون تحتمس الثالث "ملايين السنين" عام 2008 وهو نتيجة للتعاون بين وزارة الآثار المصرية وجامعة إشبيلية وأكاديمية الفنون الجميلة سانتا إيزابيل المجرية في إشبيلية. ويرأس فريق العمل خبيرة الآثار المصرية، البروفيسورة الإسبانية ميريام سيكو الفاريز، التي تقوم بتنسيق الدراسات والأبحاث حول معبد واحد من أهم الفراعنة في مصر. ويجري تنفيذ الأعمال بفضل دعم مؤسسات خاصة مثل Fundación Botín وجامعات Santander ومؤسسة Cajasol ومؤسسة Gaselec المعنية بالثقافة والتراث.

 

وتقول السفارة إن نتائج الحملات الأخيرة كانت ممتازة في المعبد وفي المقابر المحيطة به، حيث تم اكتشاف بعض الحلي الذهبية التى ترجع إلى الدولة الوسطى وكانت تخص سيدة من المجتمع الراقي، معروضة حاليًا في متحف الأقصر أو اكتشاف لفائف جنائزية  من العصر الوسيط الثالث لـ"خادم البيت الملكي"، يطلق عليه آمون رينف. قدرت الاقصر تايمز هذا الاكتشاف كأحد أفضل عشرة أجريت في مصر في عام 2016.


الاثار

مصر

اسبانيا

السفارة الاسبانية

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