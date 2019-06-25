الدوما يؤيد مشروع قانون يسهل الحصول على حق الإقامة المؤقتة فى روسيا

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أقر مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى، قانونا يُسهل منح حق الإقامة المؤقتة لبعض الفئات من الأجانب.

ويُدخل هذا القانون تعديلات على القانون الفدرالي الروسي المتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا. وتتضمن التعديلات المقترحة تسهيل إجراءات الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة لبعض المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

ويقترح مشروع القانون تقليص مدة معالجة طلبات تصريح الإقامة المؤقتة من 6 إلى 4 أشهر، ومنح بعض الفئات من الأشخاص الإقامة دون مراعاة الحصص المعمول بها، وستطبق هذه القاعدة على المواطنين، الذين ولدوا في روسيا والمتزوجين من مواطن روسي أو مواطنة روسية، المشاركين في البرنامج الحكومي للمساهمة بالهجرة الطوعية للمواطنين الأجانب من أصل روسي إلى روسيا أو المعترف بهم كلاجئين أو منحوا اللجوء المؤقت في روسيا.