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الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا يجيز لروسيا العودة إليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:58 م
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا يجيز لروسيا العودة إليها بوتين
كييف (أ ش أ)

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تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرارا، كما أدخلت تعديلات على اللوائح من شأنها أن تعقد أو تعرقل فرض العقوبات على الوفد الروسى ويضمن عودته إلى الجمعية دون الوفاء بالالتزامات الدولية.

ووفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أوضحت أنه بعد مرور ما يقرب من 9 ساعات مناقشة تمت الموافقة على القرار من قبل 118 برلمانيا من الدول الأعضاء فى مجلس أوروبا، فيما اعترض 62 عضوا وامتنع 10 اَخرون من التصويت.

ولم تدعم الجمعية أى من ال 200 تعديل الذى تم التعرف عليه من جانب النواب الأوكرانيين والبريطانيين.

يذكر أن الوفد الروسى إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حُرم من حق التصويت وفُرضت عليه قيود أخرى فى أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية و انضمام القرم إلى روسيا.

 


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القرم

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