اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم الثلاثاء، منها تفاصيل ضبط 19 شركة إخوانية لضرب الاقتصاد الوطنى، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإعادة محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية.

السيسى للاتحاد الأوروبي: مصر نجحت في وقف الهجرة غير الشرعية والظاهرة تتطلب تعزيز التعاون

ضبط 19 شركة إخوانية لضرب الاقتصاد الوطنى.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

رئيس الوزراء من ألمانيا: السيسي مهتم بتطوير منظومة النقل.. ومصر أعلى الدول نموا والبطالة انخفضت لـ8%

تقييم وضم 12 أصلا مملوكا للدولة لصندوق مصر السيادى بينها أرض المعارض بقيمة 15 مليار جنيه

السجن 10 سنوات لهشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بتهمة الكسب غير المشروع

الذهب يسجل أعلى سعر فى 2019 وعيار 21 يرتفع لـ662 جنيها للجرام

دراسة لـ"ديلى ميل" تؤكد أن اسم "محمد" الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة بـ2019

"حمى دماغية" تقتل الأطفال بالهند.. وغضب شعبى لوفاة 150 طفلا فى 13 يوما..

أجيرى يطمئن المصريين قبل مواجهة الكونغو: منتخب مصر 100% وماعندناش مشاكل.. ووردة فى القائمة