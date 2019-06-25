إخلاء سبيل صاحب محل موبيليا وعامل فى اتهامهما بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب سليم على

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل صاحب محل موبيليا، وعامل، على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر.

كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة، حيث تبين ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تفيد بتنقيب صاحب محل موبيليا، وعامل عن الآثار داخل منزل أحدهما والحفر على مدار ثلاثة أيام.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين صحة البلاغ، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما أثناء الحفر داخل العقار، وعثر بحوزتهما على أدوات تنقيب عبارة عن "هيلتى كهربائي، أجنة حديدية، مسمار صلب، عتلة حديدية، فأس، حبل، كما عثر داخل العقار على حفره قطرها 2 × 3 متر بعمق 9 متر".

وقال المتهمان في تحقيقات النيابة، إن المنزل يمتلكه المتهم الأول الذي يعمل صاحب محل موبيليا، وأنه على علم من حكايات آبائه وأجداه أن المنزل تحته آثار، وعندما مر بضائقة مالية قرر أن يحفر تحت المنزل لاستخراج الكنز، واستعان بصديقه لمساعدته في الحفر، واستخراج القطع الأثرية لبيعها مضيفين أنهم على علم بأشخاص ارتكبوا وقائع مشابهة من قبل ونجحت.

وأضاف المتهم الثاني، أنه استجاب لطلب صديقه رغبة منه في الثراء السريع وتحقيق حلمه، موضحًا أن عمله يكسبه بالكاد لقمة عيش، ولم يقدر على تكوين مستقبله والزواج، وأنه تمكن من جلب المعدات وأدوات الحفر، وبدأوا الحفر وعلى مدار ثلاثة أيام لم يتم استخراج أي قطع آثرية أو الوصول لشيء.