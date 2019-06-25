إحالة سائق تاكسى للجنايات لاتهامه بتوزيع مخدرات بسيارته على عملائه بالبساتين

كتب كريم صبحى

أمر المستشار كيرلس وجيه، وكيل نيابة البساتين، بإحالة سائق سائق تاكسى لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات والأسلحة.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات تفيد قيام "م.ف" سائق تاكسى بالاتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة، واستغلاله التاكسى الخاص به فى الترويج لبضاعته.

وبإجراء التحريات، والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة للقبض على المتهم وتفتيشه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال قيادته التاكسى وبتفتيشه عثر بداخله على طبنجتى صوت و15 طلقة صوت، وطلقة خرطوش حى، وميزانين حساسين، و 6 قطع من مخدر الهيروين وزنت 168 جراما، ومبلغ مالى 1200 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر المحضر اللازم وبعرضه على النيابة أمرت بقرارها السابق.