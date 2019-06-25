أوروبا على موعد مع الجحيم.. ارتفاع "قياسى" لدرجات الحرارة فى القارة العجوز

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي تستعد لارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، حيث تضرب موجة حارة "قياسية" وخطيرة معظم الدول الأوروبية.

وقالت الصحيفة البريطانية من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في أكثر المناطق حرارة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ابتداءً من يوم الأربعاء حيث تهب رياح ساخنة من الصحراء عبر القارة.

بينما حذر أحد خبراء الأرصاد الجوية الإسبان من أن الظروف ستشبه "الجحيم" ، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية Meteo تحذيراً "برتقالياً" - وهو ثاني أعلى مستوى من الشدة فى الوقت الذى حذر فيه الرئيس "إيمانويل ماكرون" المواطنين ، ودعاهم للتيقظ.

وفي باريس ، قامت المنظمات الخيرية بدوريات في الشوارع لتزويد المشردين بالمياه ، في حين أنشأت السلطات المحلية غرفًا مكيفة حيث يمكن للجمهور البحث عن مأوى من الحرارة.

وقرر وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير ، إرجاء الاختبارات الوطنية التي يجريها طلاب المدارس حتى الأسبوع المقبل.