سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أوروبا على موعد مع الجحيم.. ارتفاع "قياسى" لدرجات الحرارة فى القارة العجوز

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:06 م
أوروبا على موعد مع الجحيم.. ارتفاع "قياسى" لدرجات الحرارة فى القارة العجوز ارتفاع درجات الحرارة
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "الإندبندنت" إن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي تستعد لارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، حيث تضرب موجة حارة "قياسية" وخطيرة معظم الدول الأوروبية.
 
وقالت الصحيفة البريطانية من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في أكثر المناطق حرارة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ابتداءً من يوم الأربعاء حيث تهب رياح ساخنة من الصحراء عبر القارة.
 
بينما حذر أحد خبراء الأرصاد الجوية الإسبان من أن الظروف ستشبه "الجحيم" ، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية Meteo تحذيراً "برتقالياً" - وهو ثاني أعلى مستوى من الشدة فى الوقت الذى حذر فيه الرئيس "إيمانويل ماكرون" المواطنين ، ودعاهم للتيقظ. 
 
وفي باريس ، قامت المنظمات الخيرية بدوريات في الشوارع لتزويد المشردين بالمياه ، في حين أنشأت السلطات المحلية غرفًا مكيفة حيث يمكن للجمهور البحث عن مأوى من الحرارة.
 
وقرر وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير ، إرجاء الاختبارات الوطنية التي يجريها طلاب المدارس حتى الأسبوع المقبل.
 

ارتفاع درجات الحرارة

الحرارة فى اوروبا

فرنسا

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس فى الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة فى السعودية والبحرين والامارات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:00 ص

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:46 م

وفاة مصرى إثر إصابته بضربة شمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى الكويت

الخميس، 13 يونيو 2019 01:18 م

موجة من الطقس السيئ ورياح محملة بالأتربة وارتفاع بدرجات الحرارة بسوهاج

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:28 م

ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى اندلاع حرائق بمدينة جنين

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:58 م

لا تتعرضوا لأشعة الشمس وأكثروا شرب السوائل.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وغدا ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 39درجة.. الأرصاد: طقس "الويك إند" شديد الحرارة بأغلب الأنحاء ويشهد انخفاضا بمعدل درجة واحدة

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة