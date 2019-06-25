أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلن جدول امتحان يوليو للدور الثانى لأولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم

91.4 % نسبة النجاح فى امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

التعليم تعتمد جدول امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى وتبدأ 14 يوليو

وزارة التعليم العالى

عثمان الخشت: لن نحجب نتائج الطلاب المتعثرين ماديا ومش بنرجع فى كلامنا

وزارة التموين

انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 20 ألف طن يوميا مع نهاية الموسم

وزارة الأوقاف

أوقاف القاهرة تطلق حملة توعية بصكوك الأضاحى وتعلن بيع 500 صك

وزارة الصحة

اعرف نصائح الصحة فى التغذية السليمة للأطفال المصابين بمرض السكر

وزارة الزراعة

ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ230 ألف فدان وجارى استكمال الحصر