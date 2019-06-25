أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلن جدول امتحان يوليو للدور الثانى لأولى ثانوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم
91.4 % نسبة النجاح فى امتحانات الصف الأول الثانوى 2019
التعليم تعتمد جدول امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى وتبدأ 14 يوليو
وزارة التعليم العالى
عثمان الخشت: لن نحجب نتائج الطلاب المتعثرين ماديا ومش بنرجع فى كلامنا
وزارة التموين
انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 20 ألف طن يوميا مع نهاية الموسم
وزارة الأوقاف
أوقاف القاهرة تطلق حملة توعية بصكوك الأضاحى وتعلن بيع 500 صك
وزارة الصحة
اعرف نصائح الصحة فى التغذية السليمة للأطفال المصابين بمرض السكر
وزارة الزراعة
ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ230 ألف فدان وجارى استكمال الحصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة