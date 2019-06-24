7 يوليو.. الاختبار الشفوى لشغل مساجد النذور والكبرى

كتب إسماعيل رفعت

تعقد وزارة الأوقاف الاختبارات الشفوية للدعاة، الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية فى مسابقة المساجد الكبرى، ومساجد النذور ( إمام مسجد – مدير إدارى)، على أن تبدأ هذه الاختبارات من يوم الأحد 7 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء 9 يوليو، بمكتب رئيس قطاع المديريات الإقليمية ،ولن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي ، وذلك وفق الجدول التالي :

أولًا: وظيفة ( إمام مسجد ) :

يوم الأحد : 7/ 7 / 2019م :

1.هاني شوقي غنيم عبد الغنى القليوبية

2.أحمد عبد الهادي زهير إبراهيم القاهرة

3.حاتم سعيد سليمان عواد القليوبية

4.صابر عبد السميع عبد القادر بعلل الشرقية

5.محمود صلاح عطية عبد الغني الجيزة

6.أحمد محمد رمضان سرحان الفيوم

7.ابراهيم محمد احمد البيومي الغربية

8.محمود السعيد فرحات محمود الشال القاهرة

9.احمد محمد عبد العظيم حسن بني سويف

10.أشرف محمد رمضان عبده دمياط

11.احمد محمد صبحي محمد القليوبية

12.محمد عبد العزيز إبراهيم الزيات المنوفية

13.مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا

14.محمد عبد المجيد عبد الرحمن عوده بني سويف

15.محمد سعد حسن سعد الغربية

16.أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة

17.طهر السيد عبد الفتاح عيسى القاهرة

18.حسني السيد أحمد يوسف قنا

19.محمد جابر صادق جلبط المنوفية

20.احمد مشحوت محمد حسان المنوفية

يوم الاثنين 8 / 7 / 2019م:

1.مكاوي حسين محمد حسين الشرقية

2.هاني محمد عبد اللطيف بسيوني القاهرة

3.هوارى محمد عبد المعز محمد القاهرة

4. محمد شحاتة أحمد حميد قنا

5. محمد عبد النبي محمود عبد النبي سوهاج

6.السيد احمد السيد المتولي الغربية

7. حامد نصر محمد عبد الله النقيب القاهرة

8. محمد مجدي غنيم عوض القليوبية

9.مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش الغربية

10.أحمد عبد الرازق محمد يوسف قنا

11.عبد الحميد محمد ابراهيم إسماعيل المنوفية

12.سامح السعيد شلبي شلبي بطين الدقهلية

13.محمد محمد مهدي محمد الاعصر مطروح

14.هاني حمادة علي عبد العزيز بني سويف

15.محمد علي محمد تايب سوهاج

ثانيًا : وظيفة (مدير إداري) :

يوم الثلاثاء 9/ 7 / 2019م:

1.أحمد سعيد عبد الحميد عبد المعطى القاهرة

2.أشرف محمد السيد العربي الدقهلية

3.محمود محمد محمد على النجار القاهرة

4.عماد قرنه أبو عميرة عمارة القاهرة

5.المعتز بالله كمال عبد الحميد الجيزة

6.حمد فريد السيد عبد الفتاح القليوبية

7.حسين سيد عثمان محمد القاهرة

8.عمر سلامه سيد عبد الجواد بني سويف

9.نايل حامد فؤاد محمد الجيزة.