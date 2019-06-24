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وزير الدفاع: آلية 2+2 بين مصر وروسيا هدفها مواجهة التحديات المشتركة للبلدين

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:19 م
وزير الدفاع: آلية 2+2 بين مصر وروسيا هدفها مواجهة التحديات المشتركة للبلدين الفريق أول محمد زكى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب سمير حسنى

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بدأت قبل قليل، مباحثات وزراء دفاع وخارجية مصر وروسيا، فى إطار صيغة 2+2 فى اعاصمة الروسية موسكو.

 

وقال الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال اللقاء الذى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، أتقدم بخالص شكرى وتقديرى على انتظام عقد آليات اجتماعات 2 + 2 على مدار 6 سنوات متتالية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعال مع التحديات، والتهديدات الموجهة لمصالح مصر وروسيا، وبلورة خطط تحرك ورؤى مشتركة للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

وأضاف وزير الدفاع، أن ما يشهده العالم اليوم من صراعات ونزاعات وحالة الانقسام حيال التعامل مع القضايا المركزية بات يشكل تهديدا غير مسبوقا، لكافة الدول دون استثناء، وبشكل خاص مع استمرار تبنى بعض القوى الدولية سياسة المعايير المزدوجة لفرض رؤيتها تجاه تسوية القضايا وحسم النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية وغياب النظام الدولى الذى يحمى الحقوق العادلة للشعوب ويلبى طموحاتها لنيل الامن والاستقرار .

 


الفريق محمد زكى

وزير الدفاع

القوات المسلحة

وزير الانتاج الحربى

روسيا

صيغة 2 2

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