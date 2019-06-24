موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب على أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه، كما وافق البرلمان على قانون علاوة الموظفين، وإعلان نسبة نجاح امتحانات أولى ثانوي وبلغت 91.4%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





يبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، نهائيا وبأغلبية الثلثين، لأنه من المشروعات المكملة للدستور.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية البعد البرلمانى والشعبى فى إثراء العلاقات بين مصر وصربيا، والدور الذى تقوم به جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية فى تعزيز التعاون البرلمانى بين الجانبين، باعتبارها آلية فعالة وبناءة للتواصل والحوار الجاد وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

أكد مدبولى أن الرئيس السيسى كان له الدور الحاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر، وتوسيع خطوط إنتاجها، بعدما وجه بعد لقاء قيادات الشركة العام الماضى بحل كافة المشكلات التى واجهت الشركة منذ عدة أعوام، وهو ما أسهم فى اتخاذ شركة مرسيدس قرار استئناف عملها فى مصر.





أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، هذا العام مختلفة لأن ما تم من تطوير كان كبيرا، والتطوير يستهدف توفير تعليم راق لكل الطلاب، موضحة أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والاسبوعية اعتباراً من يوليو 2019، مشددة على ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء الخدمة الصحفية المقدمة.





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة الكهربائية، لإقامة أول مجمع صناعى فى العاشر من رمضان لشركة بوش، وسيكون على أحدث مستوى، وسيوفر فرص عمل للشباب المصرى وفرص التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية .

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.





أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان المسلم مسافر فى دولة أجنبية فيجوز شرب وأكل الأطعمة التى تحتوى على نسبة من الكحول لا تتعدى 0.02%، إذا لم يكن أمامه سوى هذه الأطعمة.

كشفت تقرير رسمى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى إيرادات قناة السويس مقومة بالجنيه المصرى، بلغت 32.7 مليار جنيه خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى، الفترة من يناير – أبريل 2019.





تعددت حوادث القتل الخطأ الناتج عن العبث بالأسلحة سواء المرخصة أو غير المرخصة فمجرد وجودها في المنزل لتصبح في متناول الأطفال أو السيدات تكون الكارثة محققة واحتمالية وجود ضحية هي الأقرب.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، أمس الأحد، أسماء الأعمال الفائزة بجوائز الدولة فى مجالات (التشجيعية – التفوق – التقديرية – النيل).. ونستعرض معا حيثيات الفوز فى جوائز الدولة التشجيعية.





يقدم "اليوم السابع" سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية

حالة من الارتياح سادت بعدما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات عمدة اسطنبول فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد مخاوف من "سرقة" حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه رجب طيب أردوغان للانتخابات بعد أن نجحوا فى إلغاء نتيجة التصويت السابق.





قال تورغوت أوغلو المعارض التركى إن هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية فى انتخابات بلدية إسطنبول بمثابة زلزال ضرب دولة الدكتاتور رجب طيب أردوغان، بل إن نتائج الانتخابات التى أسفرت عن فوز المعارض أكرم أوغلو بمثابة جرح غائر فى قلب أردوغان، ويمكن وصفها بأنها بداية لنهاية أردوغان.

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن إسبانيا وفرنسا وبلجيكا أطلقوا حالات التأهب لأول موجة حارة تواجه أوروبا فى 2019، حيث تستعد أوروبا لدرجات الحرارة القصوى الناجمة عن رياح قادمة من أفريقيا والتى تستمر طوال الأسبوع المقبل.





ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء يبدأ من اليوم الاثنين، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، بطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز، لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم أمام منتخب مالى باستاد مدينة السويس.

يكشف موقع سوبر كورة، فى تقرير مفصل، أسباب أزمة محمود كهربا بنادى الزمالك التى أدت لانقطاعه عن تدريبات الفريق الأبيض وما يخطط له اللاعب خلال المرحلة المقبلة، وسعى بعض الوسطاء لحل تلك الأزمة وانتظامه فى التدريبات خلال الفترة الجارية.

طوى لاعبو المنتخب الوطنى ملف الانتقادات التى تعرضوا لها عقب مباراة زيمبابوى فى افتتاح بطولة امم افريقيا 2019، بجانب أزمة السوشيال الميديا التى اندلعت مؤخراً، وتعاهد اللاعبون على مصالحة الجماهير الغاضبة فى المباراة المقبلة أمام الكونغو، والتى باتت صعبة بعد خسارة الفهود بهدفين نظيفين أمام أوغندا فى الجولة الأولى، حيث تعنى خسارة الكونغو أمام الفراعنة خروجها من الكان.

عاشت جماهير الجزائر ليلة سعيدة بعد الفوز الثمين الذى حققه منتخب بلادها على كينيا بهدفين دون مقابل، سجلهما بغداد بونجاح ورياض محرز، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.