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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. درجات الحرارة تواصل الارتفاع.. والعظمى تصل 44 درجة جنوبا

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:10 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. درجات الحرارة تواصل الارتفاع.. والعظمى تصل 44 درجة جنوبا موجز أخبار الساعة 1 ظهرا

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  توقعات الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة ووصلولها لـ44 درجة جنوبا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض بدء من اليوم لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، كأول موجه حارة تتعرض لها البلاد فى فصل الصيف .

 
 
 
 
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعرض لأكبر هزيمة فى مسيرته السياسية، الأحد، مع هزيمة مرشحه لرئاسة بلدية اسطنبول فى إعادة الانتخابات أمام مرشح حزب الشعب المعارض.
 

 
 
 
انتهى جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى، من فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من أكثر من 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى، من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، والذى من بينهم الوزراء والمحافظين وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

 
 
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير "مامادو سانو"، المبعوث الشخصى لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز" المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.

 
 
 
 
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن العلاقات بين مصر وروسيا علاقات تاريخية وممتدة لعقود طويلة، ومبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مشيرا إلى أن زيارته الحالية لموسكو تأتى ضمن جولات منتظمة عديدة عقدت فى السنوات الماضية لإتاحة المراجعة الشاملة فى إطار ما تم التوقيع عليه فى الشراكة الشاملة، ودفع العلاقة الثنائية نحو الأمام، والتنسيق فى ما يتعلق بالأوضاع الدولية فى المنطقة.
 

 
 
 
زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل على هامش زيارته لألمانيا، للمشاركة فى المنتدى الإقتصادى العربى - الألمانى شركة مرسيدس والمصانع التابعة لها، حيث استمع رئيس الوزراء لشرح حول الشركة وعملها . 

 
 
 
 
كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض بدء من اليوم لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، كأول موجه حارة تتعرض لها البلاد فى فصل الصيف .

 
 
 
كشف الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقى مصاب بالفيروس، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام، بعد نجاح منظومة علاج فيروس سى فى مصر، واعتمادها من منظمة الصحة العالمية كأفضل برنامج لعلاج فيروس سى فى العالم.
 

 
 
 
قال السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكى، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة العشرين مهمة للغاية لأن أفريقيا مهمة، ودُعى إلى القمة بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقى، ونتوقع منه مشاركة فعالة، لأنه سيمثل 50 دولة أفريقية، وسيساهم فى إيصال الصوت الأفريقى عبر هذه القمة.
 
 
 
 
انتهت منذ قليل، لجنة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث أدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة التفسير، حيث بدأت اللجنة الساعة التاسعة، واستمرت حتى الحادية عشر.
 

 
 

موجز اخبار مصر

كأس الأمم الأفريقية

أمم أفريقيا

الارصاد

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