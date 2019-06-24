مقتل 6 أطفال شوارع جراء انهيار سور مدرسة فى أوغندا

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أعلنت الشرطة في أوغندا مقتل 6 من أطفال الشوارع، كانوا ينامون بجوار مدرسة النخبة في العاصمة الأوغندية كمبالا، جراء انهيار جدار المدرسة عليهم.

وقال مساعد المتحدث الرسمي باسم شرطة كمبالا -حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين- إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار جزء من سور المدرسة وسقوطه على الأطفال، ما أسفر عن مقتل 6 منهم على الفور وإصابة اثنين آخرين، مضيفا أن فريق إنقاذ تابع للشرطة يقوم بتحديد إذا ما كان هناك ضحايا آخرين تحت الأنقاض، كما يعمل رجال الشرطة على تحديد هوية الأطفال والوصول إلى عائلاتهم.

يذكر أن هذا الحادث يعد الثاني من نوعه خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، وذلك بعد وفاة خمسة أشخاص الشهر الماضي كانوا نائمين في منزل من الطين عندما انهار جداره عليهم.