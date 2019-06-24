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مسلحون يفجرون خط أنبوب لنقل النفط الخام شرقى شبوة فى اليمن

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:01 ص
مسلحون يفجرون خط أنبوب لنقل النفط الخام شرقى شبوة فى اليمن تفجير خط نفط - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أقدم مسلحون، فجر اليوم الاثنين، على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام فى محافظة شبوة جنوب شرقى اليمن، بعد أسبوعين من تخريب مماثل فى ذات المحافظة.

 

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أفاد مصدر فى السلطة المحلية بمحافظة شبوة، بأن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع حقول عياذ فى مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطى فى مديرية رضوم جنوب شرقى شبوة، تعرض للتفجير فى الكيلو 108 بمنطقة لماطر فى مديرية الروضة شرق المحافظة.

 

ويعد التفجير هو الثانى من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث تعرض أنبوب النفط الممتد من قطاع S2 النفطى فى العقلة إلى عياذ، لعمل تخريبى مماثل فى مفرق مدينة رضوم، يوم 11 من يونيو الجارى.

 

 


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محافظة شبوة

تفجير خط نفط

النفط

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