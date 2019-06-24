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مسئول أممى رفيع المستوى: متفائل جدا بالتنمية فى مصر

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:48 م
مسئول أممى رفيع المستوى: متفائل جدا بالتنمية فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت: إنجى مجدى

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أعرب مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية التابع للبرنامج الانمائى الأممى، عن تفائله بشأن خطط التنمية فى مصر.

وقال مراد وهبة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "من موقعى الأممى وليس كمصرى متفائل جدا بالتنمية فى مصر"، مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية المستمرة على صعيد استراتيجية 2030.

وأشار وهبة إلى أن التنمية عملية طويلة ومستمرة لذا فانها تستغرق وقتا وتحتاج إلى التأنى والمثابرة.

وأشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالشباب ومؤتمرات الشباب الدولية والعربى الأفريقى، التى تمثل جزء من سياسة عامة تركز على الشباب فمشروع التركيز على الشاب هام للغاية لأنه 60% من الشباب المصرى دون السن، والبشر فى محور التنمية هم عنصر هام بل أهم من رأس المال.


مصر

التنمية

الامم المتحدة

السيسى

الاقتصاد المصرى

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