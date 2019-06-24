مدينة كالجارى الكندية تستضيف المؤتمر العالمي للنفط عام 2023

أ ش أ

أعلنت عمدة بلدية كالجاري، ناهد ننشي، ورئيس المجلس العالمي للنفط، الكندي دوني بانشو، اليوم الإثنين عن فوز المدينة بتنظيم المؤتمر العالمي للنفط في عام 2023.

وفازت المدينة الواقعة في مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي لاستضافة المؤتمر العالمي بعد اقتراع من أربع جولات للوصول إلى قرار للمجلس العالمي للنفط في اجتماع في سان بيترسبورج في روسيا.

وتنافست كالجاري مع مدينة باكو في أذربيجان وأستانا في كازاخستان ودبي وبوينس آيرس في الأرجنتين، حيث فازت في التصويت الأخير بفارق ضئيل على باكو بـ21 مقابل 20.

يذكر أن المدينة استضافت هذا الحدث في عام 2000 وشارك فيه حوالي 2500 شخص من 97 دولة.