مدبولى يشهد اليوم توقيع مذكرتين مع مصنعى مرسيدس وبورش بألمانيا للاستثمار بمصر

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، فى مستهل زيارته لرئاسة الوفد المصرى رفيع المستوى الذى سيشارك فى اجتماعات الدورة 22 للمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى.

يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد يضم وزراء: الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحادى الغرف التجارية والصناعات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: تأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

يتضمن جدول أنشطة رئيس الوزراء اليوم عقد لقاءات مع كبار مسئولى شركتى مرسيدس وبوش، بالإضافة إلى زيارة مصانع الشركتين فى مدينة شتوتجارت، وتوقيع مذكرتى تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين فى مصر.