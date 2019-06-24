سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

محامو المديرة التنفيذية لهواوى يدعون الحكومة الكندية لإلغاء تسليمها إلى أمريكا

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:43 م
محامو المديرة التنفيذية لهواوى يدعون الحكومة الكندية لإلغاء تسليمها إلى أمريكا المديرة التنفيذية لشركة هواوى الصينية، منج وان تشو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب محامو المديرة التنفيذية لشركة هواوى الصينية، منج وان تشو، من الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، التدخل لإنهاء عملية تسليمها للولايات المتحدة فى رسالة تم إرسالها لوزير العدل ديفيد لاميتى.

وقال المحامون - فى بيان أصدروه اليوم الاثنين - إن القضية المرفوعة ضد منج هى قضية "سياسية" و"غير عادية" من منظور قانونى وسياسى خارجي، دون أن يكشفوا عن نص الرسالة إلى وزير العدل لاميتى.

ولكن فى بيان صحفى من ثلاث صفحات - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - قالوا "لم يتم مطلقا طلب أى طلب مشابه لتسليم المجرمين من قِبل كندا"، مضيفين أن "الأسس الواقعية والقانونية لتسليم منج ليس لها سابقة فى القانون الكندي".

وبموجب القانون الكندي، يمكن لوزير العدل التدخل فى أى وقت لإلغاء عملية التسليم، وقد دافع رئيس الوزراء السابق جان كريتيان عن هذه الفكرة، قائلا إنها يمكن أن تساعد اثنين من الكنديين المسجونين فى الصين منذ اعتقال منج فى فانكوفر فى الأول من ديسمبر عام 2018، لكن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند رفضت هذا الاقتراح رفضا قاطعا، قائلة: إنه "سيكون سابقة خطيرة للغاية بالنسبة إلى كندا لتغيير سلوكها عندما يتعلق الأمر باحترام معاهدة تسليم المجرمين استجابة للضغوط الخارجية".

وواجهت منج اتهامات من الولايات المتحدة بالاحتيال المصرفي، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفى، ويقول محاموها إن القضية الأمريكية المرفوعة ضدها هى "إساءة استخدام للسلطة"، مستشهدين بتعليقات الرئيس دونالد ترامب والتي، كما يقولون، تُظهر دوافع سياسية لهذه الاتهامات، فيما قال ترامب إنه "سيتدخل بالتأكيد" إذا كان ذلك سيساعده على إكمال صفقة تجارية مع الصين.

وفى مارس، رفع محامو منج دعوى مدنية زعموا فيها أن حقوقها الدستورية قد انتهكت فى مطار فانكوفر. ويقولون إنها احتُجزت واستُجوبت لمدة ثلاث ساعات دون أن يتم إطلاعها بشكل صحيح على حقوقها، ويقولون إن الضباط فتشوا أجهزتها الإلكترونية بشكل غير قانونى قبل أن يتم اعتقالها رسميا.

ومنذ ذلك الحين، اتهم محامو منج حكومة كندا بحجب الأدلة الهامة، ومن المقرر عقد جلسة فى سبتمبر لتحديد ما إذا كان يتعين على النيابة الكشف عن أدلة إضافية.

 

 


شركة هواوى

الحكومة الكندية

دونالد ترامب

المديرة التنفيذية لشركة هواوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد مصادرة معداتها.. هواوى تقاضى وزارة التجارة الأمريكية

الأحد، 23 يونيو 2019 06:44 م

هواوي تبيع أكثر من 2 مليون وحدة من HUAWEI WATCH GT.. تحقق 282.2% نمو سنوي في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء

الأحد، 23 يونيو 2019 04:59 م

كم ستحتاج الولايات المتحدة للتخلص من شبكات هواوى نهائيا؟

الأحد، 23 يونيو 2019 02:45 م

"هواوى" ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

الأحد، 23 يونيو 2019 02:07 م

"هواوي" تطرح 3 هواتف جديدة في الصين نهاية الشهر الجاري

السبت، 22 يونيو 2019 11:30 ص

الولايات المتحدة تدرج 5 شركات صينية فى القائمة السوداء بعد هواوى

السبت، 22 يونيو 2019 12:03 ص

الصين تطالب الهند باتخاذ موقف محايد تجاه شركة هواوى

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة