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محافظ الدقهلية يصادر 32 توكتوك فى حملة مرورية ليلية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:29 ص
محافظ الدقهلية يصادر 32 توكتوك فى حملة مرورية ليلية جانب من الحملة
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء اليوم يرافقه العقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور، و الدكتور المقدم شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، و عدد من ضباط ومسئولي الإدارة بحملة مفاجئة لضبط حركة المرور ومصادرة التكاتك.
 
واسفرت الحملة التي شهدها محافظ الدقهلية عن مصادرة 32 توكتوك . وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات المرورية ومصادرة جميع التكاتك التى تعمل داخل المدينة حتى يتم القضاء على التكاتك نهائيا داخل المدن بنطاق المحافظة. 
 
وأشار شاروبيم إلى أن هناك قرار بمنع سير التكاتك فى كافة مدن المحافظة ومصادرة أية منها في حال ضبطه داخل المدينة ،وأضاف أن الهدف هو تسيير حركة المرور فى المدن وقصر عمل التكاتك على القرى بعيدا عن الازدحام والتكدس المرورى بالمدن. 
 
ومن جانبه أوضح العقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور أنه تم مصادرة 32 تكتوك و17 دراجة نارية ،وسحب 86 رخص متنوع ،كما تم حجز 13 سيارة بدون ترخيص وأشار إلى أن الحملات المرورية لا تتوقف لضبط حركة الشارع.
 
 
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