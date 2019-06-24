قبل مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.. تعرف على دولة ساحل العاج

يواجه منتخب كوت ديفوار، منتخب جنوب أفريقيا، فى الرابعة والنصف مساء اليوم بملعب "السلام"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

"اليوم السابع" ترصد 10 معلومات عن دولة كوت ديفوار:

1- كوت ديفوار وعاصمتها ياماسوكو، استقلت عن فرنسا عام 1960م، كما أن لغتها الفرنسية وعملتها الفرنك الإفريقى، وهى تبلغ مساحة 322.460 كيلومتراً مربعاً.

2- تتمتع بمناخ استوائى، كما تتكون جمهورية ساحل العاج من أربع مناطق طبيعية وهى الغابات المزروعة، ومنطقة الشريط الساحلى منطقة السافانا الشمالية، ومنطقة الغابات الاستوائية.

3- يوجد أكثر من 60 مجموعة عرقية فى ساحل العاج

4- اللغة الرسمية فى دولة ساحل العاج هى الفرنسية، ويتّبع 50% من السكان الديانة الإسلامية وهى الديانة الموجودة فى الأصل فى الشمال الغربى وفى أبيدجان، والنصف الآخر من السكان تقريباً مسيحيون معظمهم روم كاثوليك أو إنجيليين.

5- سمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى تجارة العاج التى كانتْ تُقام على الساحل.

6- المحاصيل الغذائية الأساسية هى الموز، الكسافا، الكاكاو، القهوة، القطن،الأناناس، السكر، اليام. ويعد اليام هو المحصول الغذائى الرئيسى فى المنطقة الواقعة شرق نهر بانداما. وفى غرب نهر بانداما، كان الأرز هو المحصول الغذائى الرئيسى، أما المحاصيل الغذائية المهمة الأخرى كالموز والكسافا، كان إنتاجها يقتصر على الجنوب فقط لأن الأمر يتطلب هطول مطر متواصل.

7- الصناعات الرئيسية الموجودة بساحل العاج مرتبطة بالزراعة بشكل كبير وهى تجهيز الأغذية، وتجهيز الاخشاب نظرًا لكثافة الغابات، كذلك السلع الجلدية والمنسوجات.

8- وبسبب وجود النفط الخام فى ساحل العاج جعل التعدين وتكرير البترول من أهم الصناعات فيها.

9- ساحل العاج بلد جمهورى له رئيس وهيئة تشريعية، تدعى مجلس النواب الوطنى. ويتم انتخاب الرئيس، وكذلك أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 175 عضوا ليتولوا مهامهم على مدى خمس سنوات. ويشغل الرئيس منصب رئيس الحكومة وله الحق فى أن يعاد انتخابه لفترات غير محددة. ويعين الرئيس رئيسًا ومجلسًا للوزراء يساعدونه فى تصريف شؤون الحكم.

10- حدثت طفرة كبيرة فى الرياضة فى ساحل العاج خصوصا فى كرة القدم وأصبح لاعبوها هم الأشهر فى أفريقيا والعالم وزادت شعبيتها أكثر بدخولها كأس العالم عام 2006 ومن أشهر لاعبيها ديديه دوروجبا الذى يلعب لنادى تشيلسى الإنجليزى واطلق على فريق كود دى ديفوار برازيل افريقيا لتشابه لعبهم مع لعب فريق البرازيل الشهير.