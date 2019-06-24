فيديو.. شاب يخطف طفلة فى توكتوك معاقة ذهنيا ويغتصبها بشبرا الخيمة

كتبت: نرمين ميشيل وتصوير: أسامة طلعت

لم تشفع لها إعاقتها العقلية وسنها الصغير، من الوقوع فريسة بين أنياب ذئب بشري، افترسها دون شفقة أو رحمة، وراح ينهش جسدها متلذذا بفعلته الشنعاء دون وازع أو ضمير، وهي التي لا تعرف من الدنيا إلا اللعب ومشاهدة أفلام الكارتون.

المفارقة أنها تعاني من تأخر عمرها العقلي، حيث قرر الأطباء أن عقلها يبلغ 11 عاما، بينما هي في الحقيقة ومن واقع شهادة الميلاد الرسمية، تبلغ من العمر 16 عاما، إلى جانب أن لديها إعاقة في السمع والكلام، ومن الصم والبكم.

بدأت "منة" قصتها عندما ذهبت «منة» ذات الـ 16عامآ ، إلى محل السوبر ماركت الذى لا يبعد عن منزلها بضعة أمتار.

بدموع ساخنة، تروي والدة منة، لـ «صوت الأمة» قصة أبنتها التي أصبحت تعاني من حالة نفسية سيئة، بعدما تعرضت لحادثة أغتصاب بشعة.

وسوف نتعرف على العديد من الكواليس خلال لقاء خاص بفيديو "دوت مصر" مع أسرة الطفلة .