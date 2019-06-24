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عصام الأمير رئيسا للجنة تحكيم الأعمال الدرامية بمهرجان اتحاد الإذاعات العربية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:59 م
عصام الأمير رئيسا للجنة تحكيم الأعمال الدرامية بمهرجان اتحاد الإذاعات العربية الاعلامي عصام الأمير
كتب محمد السيد

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أن الاعلامي  عصام الأمير مستشار رئيس المجلس ، ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون والقائم بمهام وزير الاعلام سابقا،وصل تونس لتولي رئاسة لجنة تحكيم الأعمال الدرامية بالمهرجان العشرين لاتحاد إذاعات وتليفزيونات الدول العربية .

 
وأضاف المجلس فى بيان له ، أن ذلك جاء بناءا علي اختياره من قبل قيادات الاتحاد لرئاسة اللجنة التي تستمر أعمالها لمدة أسبوع وذلك للعام الثاني علي التوالي حيث كان الأمير رئيسا لنفس اللجنة في الدورة السابقة.
 
وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أن الاعلامي عصام الأمير يحضر احتفالات العيد الخمسين لاتحاد إذاعات الدول العربية والذي سيتم خلاله تكريم عدد من رموز الإعلام العربي.
 
 
 
 
 

 


المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام

عصام الأمير

تونس

اتحاد الإذاعات العربية

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