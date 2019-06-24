عصام الأمير رئيسا للجنة تحكيم الأعمال الدرامية بمهرجان اتحاد الإذاعات العربية

وأضاف المجلس فى بيان له ، أن ذلك جاء بناءا علي اختياره من قبل قيادات الاتحاد لرئاسة اللجنة التي تستمر أعمالها لمدة أسبوع وذلك للعام الثاني علي التوالي حيث كان الأمير رئيسا لنفس اللجنة في الدورة السابقة.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أن الاعلامي عصام الأمير يحضر احتفالات العيد الخمسين لاتحاد إذاعات الدول العربية والذي سيتم خلاله تكريم عدد من رموز الإعلام العربي.