ضبط 4060 هاربا من أحكام وتحصيل 101356 ألفق جنيه غرامات فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4060 متهما، منهم 10 متهمين هاربين من جنايات، و 1123 حكما جزئيا، و141 حكم مستأنف، و2743 حكم غرامات، و43 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 101 ألفا 356 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.