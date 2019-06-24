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صور.. هروب "ملك الكوكايين" الإيطالى من السجن فى أوروجواى

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:50 م
صور.. هروب "ملك الكوكايين" الإيطالى من السجن فى أوروجواى سجن كارسيل المركزى
رويترز

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قالت وزارة الداخلية في أوروجواي اليوم الاثنين، إن رئيس عصابة إيطالية مسجونا في أوروجواي منذ عام 2017 فر من السجن الليلة الماضية أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا.

 

وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

 

وكان مورابيتو البالغ من العمر 52 عاما والذي يُطلق عليه لقب "ملك الكوكايين في ميلانو" قد اعتقل بعد أن ظل هاربا عشرين عاما من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.

 

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مواربيتو وثلاثة آخرين هربوا في ساعة متأخرة من الليل من خلال سقف سجن كارسيل المركزي السابق،والذي يطلق عليه حاليا اسم المركز الوطني لإعادة التأهيل، إلى مبنى مجاور.

 

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني "إنه أمر مثير للقلق وخطير أن يتمكن مجرم مثل روكو مورابيتو زعيم عصابة ندارنجيتا من الهرب من سجن في أوروجواي أثناء انتظار تسليمه لإيطاليا".

 

وأضاف "أقدم تعهدين أولا: إلقاء الضوء على ملابسات الهروب وسأطلب تفسيرات فورية من حكومة مونتفيديو. وثانيا: سنواصل تعقب مواربيتو أينما كان للزج به في السجن مثلما يستحق".

أسلاك السجن
أسلاك السجن

جانب من السجن الذى هرب منه ملك الكوكايين
جانب من السجن الذى هرب منه ملك الكوكايين

سجن كارسيل المركزى
سجن كارسيل المركزى

 


كوكايين

ملك الكوكايين

ايطاليا

اوروجواى

سجن

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