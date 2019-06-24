صور .. مجهولين يشعلون النيران بسيارة صاحب مصنع بجوار منزله ببنها

القليوبية - نيفين طه

أضرم مجهولين النيران فى سيارة صاحب مصنع أثناء وقوفها بالقرب من منزلة بدائرة قسم شرطة ثان بنها ، مما أدى إلى تفحم السيارة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها، يفيد بتلقية بلاغا من "خالد محمود الحملاوي" صاحب مصنع، ومقيم دائرة القسم مفادة قيام مجهولين بأضرام النيران فى سيارتة الخاصة به، أثناء وقوفها بجوار منزلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تفحم السيارة وإتلافها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2891 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

وناشد المجنى عليه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بسرعة ضبط الجناه وملاحقتهم عن طريق فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان الواقعة.



السيارة المحترقة



السيارة المحترقة



السيارة المحترقة