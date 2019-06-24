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صور.. ضبط راكب حاول تهريب مبلغ مالى كبير أثناء سفره إلى روما

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:24 م
صور.. ضبط راكب حاول تهريب مبلغ مالى كبير أثناء سفره إلى روما اموال مهربة
كتب محمود عبد الغنى

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نجحت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، فى ضبط ركب اثناء سفرة علي طائرة الخطوط الايطالية المتجة الى روما، حاول تهريب نقد أجنبي قدره 46 ألف يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصرى الذى يحظر السفر بما يزيد عن مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى أو مبلغ خمس آلاف جنيه مصرى .
 
واشتبهت الخدمة المعنية في نقطة تفتيش الأولى، من إدارتى البحث الجنائي وتأمين الركاب، عند باب الدخول بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب، بفتح الحقائب بمعرفة الراكب و تفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالى قدرة (ستة و اربعون ألفا و ثلاثمائة و خمس و ثمانون يورو ) مخبأ داخل البومات صور فوتوغرافية و دفاتر ورقية. 
 
 
وأمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
 
يورو (1)
 

يورو (2)
 

يورو (3)
 
 
 

مطار القاهرة

أمن المطار

تهريب

روما

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