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صور.. دورات تدريية لموظفى الأقصر لدعم مهاراتهم حول نظام التأمين الاجتماعى

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:14 م
صور.. دورات تدريية لموظفى الأقصر لدعم مهاراتهم حول نظام التأمين الاجتماعى دورات تدريية لموظفى الأقصر حول نظام التأمين الاجتماعى
الأقصر- أحمد مرعى

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شهدت مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك شمالى مدينة الأقصر، على مدار الأيام الماضية تنظيم دورات تدريبية للعاملين بديوان محافظة الأقصر، لدعم الموظفين فى أداء عملهم لخدمة المواطنين فى شتى المجالات، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

وشملت الدورات التى تم تنظيمها لموظفى الأقصر، دورة حول نظام التأمين الاجتماعى وقوانينه، والتى قدمها خالد فكرى حامد مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالأقصر، ودورة أخرى عن الاشتراكات التأمينية عن كلا الأجرين للإجازات بأنواعها وأحكام السداد والمبالغ الإضافية المترتبة على التأخير فى السداد المدة المشتراة، ودورة حول التعريف بقانون التأمين الاجتماعى، وتعريف الأجر الخاضع للاشتراك والحدود القصوى وتطورها.

 

كما قدم الدكتور أبو عمرة ربيع أستاذ بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، دورة تدريبية للعاملين بمحافظة الأقصر، حول مهارات إدارة الوقت ومهارات التفاوض ومهارات حل الصراعات ومختبر سلوكى لإدارة فريق العمل، كما تم تقديم برنامج تدريبى حول بناء وإدارة فريق العمل متكامل قدمه للموظفين الدكتور أحمد حسن أبو الحسن مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وبرنامج آخر حول تعريف فريق العمل وأهميتة وخصائصه وأنواعه ومواصفاته والتى قدمها الدكتور طالب إمبابى هجرس مدير عام الموارد البشرية بالأقصر.

 

دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه (1)
دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه 

 

دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه (2)
دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه 

 

دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه (3)
دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه 

 

دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه (4)
دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه 

 

دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه (5)
دورات تدريية لموظفي محافظة الأقصر لدعم مهاراتهم وحول نظام التأمين الإجتماعي وقوانينه 

دورات تدريبية

قانون التامين الاجتماعي

تنمية مهارات موظفى الاقصر

مكتبة مصر العامه

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