صور.. حملات لرفع الإشغالات وإزالة البناء المخالف بالعمرانية والهرم

كتب سيد الخلفاوى

شن حى العمرانية، بالجيزة، برئاسة اللواء خالد عصر، حملة لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات، بشوارع "خاتم المرسلين وفاطمة رشدى وفوزى عبدالفتاح ومستشفى الصدر، أسفرت عن رفع عدد كبير من إشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك والتعديات الموجودة بشكل عام من الباعة الجائلين.

وفى السياق أكد اللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية، أن أجهزة الحى أزالت أعمال بناء مخالف بشارع رمزى فرج، كما تم رفع مخلفات الإزالة والانقاض من الشارع لمنع تعطيل حركة المرور.

وفى سياق آخر أزالت أجهزة حى الهرم، برئاسة اللواء إيهاب رشاد طابق، مخالف بمنطقة هضبة الأهرام، باشراف المهندس سميح عبد الجواد، بالتنسيق مع شرطة المرافق.