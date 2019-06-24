صور.. الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز القوصية فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت القيادات الأمنية، ورجال المصالحات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "على عبد البديع، ومعتمد عبد البديع"، بناحية منشأة خشبة، فى مركز القوصية بمحافظة أسيوط، والتى نشأت عام 2017 بسبب خلافات الجيرة.

وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الدين وممثلين للعائلتين، بسرادق أقيم بقرية منشأة خشبة، التابعة لمركز القوصية، وتم الصلح بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة، ورجال الدين وأفراد العائلتين من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأ مراسم الصلح بقراءة القرآن الكريم، ثم كلمات للحضور عن الصلح ،وأثرة على نفوس العائلتين ومردوده على القرية والبلاد المجاورة، وثوابه عند الله تعالى ثم قامت عائلة معتمد عبد البديع بتقديم رمز العفو "الكفن" إلى عائلة على عبد البديع، وذلك بالسرادق المقام بأرض تتوسط منازل الطرفين بذات الناحية، ثم القسم على كتاب الله على عدم العودة مرة أخرى إلى الخلاف وأن الواقعة تم الإنتهاء منها بالصلح.



صلح بين عائلتين بأسيوط



صلح بين عائلتين بأسيوط



صلح بين عائلتين بأسيوط



صلح بين عائلتين بأسيوط



صلح بين عائلتين بأسيوط



صلح بين عائلتين بأسيوط