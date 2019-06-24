سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 05:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز القوصية فى أسيوط

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:38 م
صور.. الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز القوصية فى أسيوط جانب من الصلح بين عائلتين فى أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت القيادات الأمنية، ورجال المصالحات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "على عبد البديع، ومعتمد عبد البديع"، بناحية منشأة خشبة، فى مركز القوصية بمحافظة أسيوط، والتى نشأت عام 2017 بسبب خلافات الجيرة.

وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الدين وممثلين للعائلتين، بسرادق أقيم بقرية منشأة خشبة، التابعة لمركز القوصية، وتم الصلح بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة، ورجال الدين وأفراد العائلتين من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأ مراسم الصلح  بقراءة القرآن الكريم، ثم كلمات للحضور عن الصلح ،وأثرة على نفوس العائلتين ومردوده على القرية والبلاد المجاورة، وثوابه عند الله تعالى  ثم قامت عائلة معتمد عبد البديع بتقديم رمز العفو "الكفن" إلى عائلة على عبد البديع، وذلك بالسرادق المقام بأرض تتوسط منازل الطرفين بذات الناحية، ثم القسم على كتاب الله على عدم العودة مرة أخرى إلى الخلاف وأن الواقعة تم الإنتهاء منها بالصلح.

 

 

صلح بين عائلتين بأسيوط (1)
صلح بين عائلتين بأسيوط 

 

صلح بين عائلتين بأسيوط (2)
صلح بين عائلتين بأسيوط 

 

صلح بين عائلتين بأسيوط (3)
صلح بين عائلتين بأسيوط 

 

صلح بين عائلتين بأسيوط (4)
صلح بين عائلتين بأسيوط 

 

صلح بين عائلتين بأسيوط (5)
صلح بين عائلتين بأسيوط 

 

صلح بين عائلتين بأسيوط (6)
صلح بين عائلتين بأسيوط 

 

صلح بين عائلتين بأسيوط (7)
صلح بين عائلتين بأسيوط

 


صلح اسيوط

صلح مركز القوصية

خصومة ثأريه

خلافات جيره

الصلح بين عائلتين فى أسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز القوصية بأسيوط

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:17 م

إنهاء خصومة ثأرية بساحل سليم بمحافظة أسيوط

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:28 م

قصة 500 خصومة ثأرية..مبادرة "أسيوط بلا ثأر" تنهى 60 عداء بين العائلات

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:09 م

صور.. "90 ش الجلاء" حكاية أول مبنى للم شمل عمال مصر.. اتحاد يسجل تاريخ تسليم "الإيد الشغالة" من جيل إلى جيل.. تمثال للرئيس عبد الناصر وآخر للنقابى أحمد فيهم صاحب مقولة "لن أكون الخصم والحكم" يزينان مدخله

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة