صور.. الكشف المجانى على 2089 شخص بمنطقة صول بأطفيح

أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية نظمت قافلة طبية مجانية شاملة الكشف والعلاج لجميع التخصصات، بمنطقة صول التابعة لإدارة أطفيح، فى إطار تلبية حاجة أهالى المناطق النائية داخل محافظة الجيزة من تكثيف الخدمات الطبية المقدمة.

وأضافت مدير مديرية صحة الجيزة، أن القافلة استفاد منها 2089 حالة، بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن القافلة استمرت يومان وقدمت الكشف والعلاج بالمجان.

وأوضحت ‌ أن القافلة قدمت الكشف الطبى فى تخصص الباطنة 193، والنساء والتوليد 177، والأطفال 405، والمسالك بولية 203، والعظام 203، والجراحة 53، وأنف وأذن 202، والرمد 198، والجلدية 196، وتنظيم الأسره 90، والأسنان 169، بإجمالى 2089 حالة.‌