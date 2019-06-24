صور.. افتتاح اسبوع الثقافة المصرية الايطالية بروما

كتبت فاطمة شوقى

افتتح اسبوع الثقافة المصرية الايطالية، فى حفل حضره وزير الزراعة المصرى عز الدين ابو ستيت ، وسفير مصر بايطاليا السفير هشام بدر وبرعاية المركز الثقافى المصرى بروما برئاسة الدكتورة هاجر سيف النصر، ومن الجانب الايطالى الصحفية Lisa bernardini ،كما حضره العديد من الاعلاميين والفنانين الايطاليين.



اثناء احتفالات افتتاح الاسبوع الثقافى المصرية الايطالية

وضم حفل الافتتاح العديد من اشكال الفن من موسيقى وعروض فنية غنائية وعرض للوحات الفنية وعرض لصور مصر بعدسة المصور المصرى عصام فتح الله.



افتتاح اسبوع الثقافة المصرية الايطالية

وقدم فتح الله اول فكرة لمزج الصور بالعطر حيث قام بتصميم وابتكار عطر مكون من اكثر من 50 نوع ايسانس زيت عطرى ليهرج برائحة تعبر عن اجواء مصر عامة لكى يمزج عرض الصور بالعطر.