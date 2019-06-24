صور.. أسرة بالمنوفية مكونة 14 فردا تعيش فى حجرتين طوب لبن وتطلب بناء المنزل

ففي قرية عرب أبو زكرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية وعلى مسافة قريبة تفصل ما بين مواطنين شيدوا منازل بها كل المقومات وآخر يعانى وكأن يعيش فى مكان أشبه مايكون ب " حظيرة الدجاج " .

بطرق ترابية غير ممهدة نصل إلى منزل محمد ابراهيم صاحب 56 سنة، والذى يتوسطة باب خشبى يخفى خلفة الكثير من المآسي والمعاناة وكأنك تشاهد ديكورات بمدينة الإنتاج الاعلامى ولكنها فى الواقع حقيقة تظهر صراع 14 فرد مع الحياة .

شقوق بالجدران المختلفة وسقف مرصع بالأحشاب والبوص ومجموعة من شكائر الدقيق التى تخفى الكثير من الشقوق بالجدران، ويتوسط المنزل سلم خشبى قديم متهالك لا يكاد يحمل من يتسلقة.

حجرتين ذات أبواب خشبية بسيطة وبعض المكونات البدائية ك " مشنة عيش، قلة، حصير قديم " وغيرها من المكونات التى تدل عل الحياة البسيطة التى يعيشها الأفراد فى تلك المنزل القديم .

يروى عامر أحد الأشقاء بالمنزل قصتهم قائلا نحن 9 أشقاء رجال و شقيقات وجمعنا لم يأخذ قسط من التعليم ولا يوجد أمامنا سوى العمل باليومية بالفأس وما نعمل وعشرة دون عمل وليس لدينا أى وظيفة نعتمد عليها.

وناشدت الأم بأن يتم مساعدتهم فى بناء المنزل حتى تمكن من أن تزوج أبنائها وكر تتمكن من الحياة الكريمة والتى عانت لسنوات طويلة من أجل أن تعيش كباقي جيرانها .